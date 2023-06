Bourges : prison avec sursis requise contre un urologue et un anesthésiste

La procureure a également requis deux ans de prison avec sursis contre le médecin anesthésiste et 20.000 euros d'amende. Le chirurgien, à l'audience n'a pas voulu endossé la moindre responsabilité. Si ce patient est mort, c'est la faute au matériel, au médecin anesthésiste et à la malchance a tenté d'expliquer assez maladroitement le chirurgien. Il est vrai qu'il ne disposait pas du bon matériel pour démarrer l'opération. On lui apporte donc un nouvel outil pour réduire la prostate, mais il tombe en panne, après des problèmes de branchement. Selon l'équipe du bloc, le chirurgien est hors de lui, hystérique ; une infirmière esquive même un coup de poing. L'urologue nie cette violence à la barre. On lui apporte finalement un troisième instrument, mais l'état du patient se dégrade : syndrome de réabsorption du liquide de rinçage. L'anesthésiste affirme l'avoir alerté mais que le chirurgien est resté sourd à ses demandes. A la barre, l'urologue rejette la faute sur l'anesthésiste. La procureure resitue les responsabilités : c'était vous, le chirurgien qui étiez le pilote de l'avion. Ce n'était pas au stewart de prendre les commandes. Pourquoi avoir commencé l'opération alors que vous n'aviez pas le bon matériel ? Sept ans après, vous ne vous remettez même pas en question. Un expert affirme qu'il aurait été possible de juguler l'hémorragie, avant de reprendre l'intervention sur la prostate. Le chirurgien a voulu aller au bout. La prostate avait été rognée certes, mais sur un patient qui expirera 20 minutes plus tard après avoir perdu 6 litres de sang. Douze heures d'audience extrêmement techniques, qui n'auront pas répondu entièrement aux interrogations de la famille : " Il est pathétique, lâche la veuve du défunt, Martine Latour, à propos du chirurgien urologue. Il reste sur ses positions à mentir constamment. Il ne reconnait rien et ça c'est dommage. On conitune de se poser la question : qui aurait pu l'arrêter ? Un autre chirurgien, des membres du bloc ? On ne sait pas et on se posera toujours cette question."

La procureure de Bourges a également requis 90.000 euros d'amende contre le centre hospitalier accusé de ne pas avoir fourni le matériel nécessaire. Le jugement sera rendu le 14 septembre.

