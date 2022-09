Bourges : quatre ans ferme pour avoir tiré sur un boucher venu s'interposer lors d'une altercation

Le tireur s'en était d'abord pris à un agent de nettoyage de la ville de Bourges. Le prévenu a affirmé ce lundi devant le tribunal qu'il avait été insulté par l'agent d'entretien. Or les caméras de vidéo protection ne le laissent pas du tout supposer. Le comportement du tireur reste assez mystérieux. Il faut dire que cet homme est bien connu de la justice : quinze mentions au casier judiciaire dont deux peines de quatre ans de prison ferme déjà. Cet après-midi du 10 août, l'homme, alcoolisé, se promène dans le quartier de la chancellerie et s'en prend à un agent d'entretien qui affirme t-il l'aurait insulté. Aucun témoin ne soutient cette thèse. Toujours est-il qu'il sort un revolver 22 long rifle et c'est le boucher qui prend la balle alors qu'il voulait s'interposer entre les deux hommes. " C'est un accident " explique le tireur devant le tribunal. " Mais dans ce cas, pourquoi le revolver était-il armé ? " s'étonne la présidente. Le prévenu n'a pas d'explication cohérente. " Vous choisissez vos cibles au grès de votre mauvaise humeur " assène la procureur adjointe. " C'est un acte de violence gratuit, lâche et imbécile. " Me Bagourra, au nom des victimes est surtout marqué par l'absence d'empathie du tireur malgré presque un mois de détention provisoire. Une violence inadmissible. La présidente du tribunal essaie de comprendre pourquoi ce revolver se trouvait dans la poche du tireur... Pas de réponse. Pour Me Jourdan, avocate de la défense. Son client avait peut-être peur. Il faut dire qu'il a été mêlé par le passé à plusieurs trafics de drogue.