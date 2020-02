Bourges : quatre jeunes placés en détention provisoire pour extorsion avec arme

Mardi soir, ces cinq jeunes avaient volé une voiture de sport à Bourges, après avoir passé une soirée rue Edouard Vaillant. Ils ont finalement été mis en examen pour extorsion avec arme et association de malfaiteurs. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison, même si les poursuites pour séquestration ont finalement été abandonnées. Les premiers éléments de l'enquête laissaient en effet supposer que l'un des convives avait été menacé avec une arme et contraint de suivre ces cinq jeunes dans leur périple : ils avaient quitté la soirée tard dans la nuit, après avoir volé la porsche de l'un des invités. Le propriétaire du véhicule avait donné l'alerte un peu plus tard et la voiture de sport qui dispose d'un système de géolocalisation avait été repérée du côté du supermarché Leclerc de St-Doulchard. Les policiers les ont donc cueillis là-bas, vers 7H00 du matin, mercredi, dans le calme. Finalement, le juge n'a pas retenu la séquestration. En revanche les poursuites portent sur une extorsion avec arme. Les jeunes malfrats ont tenté de retirer de l'argent à un distributeur avec une carte volée. L'enquête devra établir le rôle de chacun des cinq jeunes, âgés de 16 à 19 ans, tous originaires de Bourges et déjà connus des services de police. Parmi eux, deux jeunes femmes qui ont également fait l'objet d'un mandat de dépôt.