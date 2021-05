Bourges renforce sa police municipale

Douze agents supplémentaires seront recrutés et deux antennes vont être aménagées dans les quartiers. Une police municipale mieux formée et mieux équipée, souhaite également le maire, Yann Galut.

La police municipale compte déjà 34 agents à Bourges. Il y en aura donc douze de plus. Trois agents municipaux ont déjà été recrutés. La mairie de Bourges souhaite développer une vraie police de proximité. Une police municipale visible et au contact des habitants ; c'est comme cela que le maire de Bourges, Yann Galut, veut voir travailler ses policiers : " Les agents doivent aller rencontrer les commerçants, les associations, les gardiens d'immeubles, mais aussi rencontrer les collégiens et les écoliers pour leur faire passer le permis piéton par exemple." Une présence de terrain pour mieux identifier les choses, en soutien à la police nationale puisque Bourges n'a pas été épargné par quelques vagues de délinquance, notamment au Val d'Auron : " Ces dernières semaines, il y a encore eu des incendies de voitures dans certains quartiers " déplore Yann Galut. " C'est insupportable pour les habitants. Je discutais avec une dame qui ne pouvait même plus aller travailler parce que sa voiture a été brûlée. C'est sûr, on ne maîtrise pas tout. Il y a un problème de comportement, de respect très souvent, mais on doit agir."

Le maire de Bourges, Yann Galut © Radio France - Michel Benoit

Après le Val d'Auron en juin, une annexe de la police municipale ouvrira aux gibjoncs à l'automne. Des policiers municipaux plus nombreux, mais aussi mieux équipés et mieux formés. Me Lienard, avocat spécialisé dans la défense des policiers a mené un audit sur la police municipale à Bourges : " On a écouté les policiers. Ils ont rempli des fiches de voeux. Il en ressort un besoin de moderniser les équipements. Certaines armes sont obsolètes. Il faudra investir par exemple dans des nouveaux pistolets semi-automatiques. Il y a aussi un besoin de formation. Formation théorique, technique, mais aussi et surtout déontologique, de manière à ce que l'agent connaisse parfaitement ses obligations vis à vis de la population."

Me Laurent-Franck Lienard, avocat au barreau de Paris, a mené un audit sur la police municipale de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Trois policiers municipaux ont été sanctionnés par le maire de Bourges pour leur comportement cet hiver, des sanctions mesurées précise Yann Galut, qui n'ont débouché sur aucune poursuite pénale. Une procédure administrative qui reste secrète. Une brigade propreté sera aussi créée à l'automne. La ville de Bourges compte également installer une dizaine de caméras de vidéo protection supplémentaires par an durant quatre ans. Bourges compte déjà 96 caméras (auxquelles s'ajoutent celles gérées par les offices HLM, dans les halls d'immeuble par exemple).