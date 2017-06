Bourges : Revivez le procès de Jacques Coeur

Jacques Coeur a t-il assassiné Agnès Sorel ? C'est en tout cas pour ce motif que le grand argentier du roi de France a été arrété en 1451, et c'est son procès que vous propose de revivre les archives départementales du Cher dans une nouvelle exposition visible jusqu'au 3 septembre à Bourges.

Nous sommes en 1451 : Le berruyer Jacques Coeur est devenu l'homme le plus riche d'Europe, l'un des plus influents puisqu'il est comme grand argentier l'équivalent d'un premier ministre auprès du roi Charles VII. Jacques Coeur a donc beaucoup d'ennemis, et le faire disparaitre évitera à une bonne partie de la cour de lui rembourser l'argent qu'ils lui doivent. Cette accusation d'empoisonnement de la maitresse du roi tombe donc à pic, mais finalement les juges s'en éloigneront durant le procès pour se concentrer sur des poursuites beaucoup plus légitimes. Xavier Truffaut, chargé de l'action culturelle aux archives du Cher, l'explique : "Jacques Coeur est tombé pour avoir falsifié la monnaie ou encore avoir utilisé à mauvais escient un sceau royal, des faits réels. Mais l'accusation d'avoir trempé dans l'assassinat d'Agnès Sorel a permis de convaincre le roi, d'abandonner son plus proche conseiller".

Agnès Sorel, la très influente maitresse du roi Charles VII, morte peu après une fausse couche. © Radio France - Michel Benoit

Jacques Coeur n'était pas un saint, il est finalement condamné à être emprisonné à vie en 1454. Il s'évadera et tous ses biens seront saisis par la couronne. Vous verrez dans cette exposition, des pièces très rares : comme ce procès verbal d'un interrogatoire de Jacques Coeur où on voit que le marchand a été torturé. Egalement, un parchemin de plus de quinze mètres de long qui recense les biens de Jacques Coeur saisis et revendus dans le département de la Loire, un document unique en France ou encore le journal du procureur Dauvet, prêté par les archives nationales à Paris. Xavier Laurent, directeur des archives départementales du Cher a étudié ce document de près : "Le procureur a sillonné la France à la recherche de tous les biens du célèbre marchand. Ce journal retrace son périple, répertorié l'ensemble de ces biens, mais aussi les embûches dressées par les amis de J.Coeur qui s'étaient organisés pour que les possessions de J.coeur ne tombent pas dans l'escarcelle de la couronne de France."

Le compte-rendu d'un interrogatoire de J.Coeur (prêté par les archives départementales de la Loire) où on s'aperçoit que le marchand a subi la question. © Radio France - Michel Benoit

Une exposition qui plaira aussi aux enfants grâce aux grands dessins très colorés signés Jean Pleyers, l'auteur de la BD qui met en scène Jacques Coeur de manière très fidèle.

Des dessins originaux de Jean Pleyers, l'auteur de BD, rendent l'exposition abordable pour les enfants. Ils sont très fidèles à la réalité de l'époque. © Radio France - Michel Benoit

Après son évasion, Jacques Coeur se réfugiera auprès du pape à Rome. Quant aux causes de la mort d'Agnès Sorel, on pense savoir aujourd'hui pourquoi autant de mercure a été retrouvé dans son corps. Il s'agirait, selon Xavier Truffaut, d'une surdose médicamenteuse, probablement involontaire.

On ne sait pas à quoi ressemblait Jacques Coeur, puisqu'on n'a retrouvé aucun portrait de lui. L'exposition présente certaines représentations du marchands, à travers les siècles. © Radio France - Michel Benoit

Le procès de Jacques Coeur, exposition à voir aux archives départementales du Cher jusqu'au 3 septembre.