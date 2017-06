Bourges : Six personnes en garde à vue après une agression très violente

La garde à vue de six personnes se poursuit aujourd'hui à Bourges. Elles ont été interpellées hier à Plaimpied-Givaudins et Bourges. Elles seraient les auteurs d'une agression très violente contre la patronne d'un bar de nuit en mars dernier.

Le principal suspect a été réveillé aux aurores hier par le GIGN qui a défoncé la porte de son appartement dans le quartier du Val d'Auron. Cet homme aurait directement participé à l'agression de cette femme dans la nuit du 16 au 17 mars dernier. La patronne du bar de nuit, le Latina à Bourges, rentrait chez elle à St-Florent sur Cher lorsqu'elle a été ceinturée par deux hommes qui l'ont aspergée d'essence. Sous la menace d'un briquet, ils l'ont alors obligée à leur remettre la recette du bar : quelques centaines d'euros. Le mari de la gérante, qui se trouvait à l'intérieur de la maison avait essayé de réagir en entendant sa compagne crier. Il avait essuyé plusieurs coups. Les enquêteurs vont maintenant tenter de déterminer le rôle joué par chacun de ces six suspects : quatre hommes et deux femmes. Ils pourraient être poursuivis pour association de malfaiteurs, extorsion et vol à main armée en bande organisée. Ils risquent jusqu'à trente de réclusion criminelle. Leur garde à vue peut durer quatre jours.