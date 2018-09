Bourges : suivez les obsèques d'Arthur Noyer, jeune caporal victime de Nordahl Lelandais

Par Isabelle Gaudin, France Bleu Berry, France Bleu Isère, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu

Plus d’un an et demi après la disparition d’Arthur Noyer en avril 2017 à Chambéry, les obsèques du jeune caporal se déroulent ce vendredi après-midi chez lui à Bourges. Les parents de Maëlys, l’autre victime de Nordahl Lelandais, seront présents.