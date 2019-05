Bourges : travail dissimulé, et fraude aux prestations ne diminuent pas

Bourges, France

La fraude Urssaf a atteint plus 1,5 millions d'euros en 2018. Il s'agit évidemment de la fraude qui a été repérée. Le codaf a débouché sur 23 procédure de travail dissimulé, l'année dernière dans le Cher. La construction, le commerce et la restauration sont les secteurs les plus touchés. Les fraudes à l'assurance maladie ne sont pas négligeables non plus : 387.000 euros en 2018. 59 dossiers ont débouché sur des procédures. Les professionnels de santé ne sont pas forcément intègres. Audrey Bories est responsable de la lutte contre la fraude à la CPAM du Cher : " Par exemple une infirmière qui va rajouter des mentions sur la prescription initiale. Des actes supplémentaires ou des mentions qui vont amener une surfacturation : par exemple, une mention de passage de nuit, qui n'est pas justifiée. " Les assurés ne sont pas toujours irréprochables non plus : " Le plus courant, c'est une activité pendant un arrêt maladie, ou l'omission de déclaration de revenus, par exemple pour les bénéficiaires de la CMUC." Autre fraude, celle au RSA : 430.000 euros en 2018 dans le Cher, et 410.000 euros pour la fraude à la CAF.

Les services préfectoraux sont également très vigilants sur les travailleurs détachés. © Radio France - Michel Benoit

Les travailleurs détachés toujours plus nombreux dans le Cher : 3.389 salariés détachés en 2018, en augmentation de 27 % par rapport à 2017. Les plus nombreux à venir travailler dans le Cher sont les bulgares (45 %), suivis des Portugais (16 %), principalement en agriculture et dans le BTP. L'Inspection du travail essaie de traquer les fraudes puisque ces travailleurs détachés qui ne cotisent pas en France, peuvent constituer une concurrence déloyale. " Il y a déjà des fraudes sur les déclarations de détachement, précise Olivier Nays, directeur de la direccte du Cher. On omet de désigner un représentant fiscal en France, ou alors on n'indique pas le bon nombre de travailleurs détachés qu'on va évidemment minorer. La sanction peut atteindre 4.000 euros par infraction et par travailleur."