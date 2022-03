Bourges : trois blessés dans un accident entre une voiture et une camionnette sur la rocade

Un accident a eu lieu, ce mardi 1er mars, en fin d'après-midi sur la rocade de Bourges. L'accident, entre une voiture et une camionnette, s'est produit entre la porte de Moulin et la porte de Nevers vers 17h40 et provoque des ralentissements. Trois personnes ont été blessées.

L'homme à bord de la camionnette a été évacué et transporté vers l'hôpital. Les pompiers ont évacué deux trentenaires à bord de la voiture.