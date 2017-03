Bourges : un couple devant le tribunal pour mauvais traitement sur leur petit garçon

Le couple, de St-Amand-Montrond, comparait pour violences habituelles et privation de soin sur un petit garçon de trois et demi.

Ce sont les médecins de l'hôpital Jacques Coeur de Bourges qui ont donné l'alerte le 16 octobre dernier. La maman et son compagnon y avaient conduit leur enfant suite à de graves brûlures. Des brûlures au second degré sur le visage notamment, mais l'enfant alors âgé de 3 ans et demi présentait aussi des hématomes sur les membres et une plaie cicatrisée à la lèvre. A la barre, les deux prévenus baissent les yeux : le beau père explique qu'il a voulu donner une douche au petit garçon ce jour là et qu'il n'a pas vérifié la température de l'eau. Il a laissé l'enfant seul pour qu'il se savonne et quand il est revenu il a vu que ses paupières étaient en sang, la peau brulée... "Mais vous n'avez pas entendu votre enfant hurler " s'étonne le tribunal ? Non, balbutie le beau-père. La mère non plus ne l'a pas entendu. Il faut dire qu'elle dormait encore dans la chambre alors qu'il était plus de midi. Un couple sans repère, immature, incapable d'élever seuls, un enfant. Le bébé restait parfois plus de douze heures dans sa couche sale. On le nourrissait avec des biscuits. Le beau père reconnait qu'il était traité un peu comme les chats qui avait leur litière et des croquettes. Les témoignages des proches sont accablants. Mais alors pourquoi personne n'a signalé le sort de l'enfant aux services sociaux, s'étonnent les avocats de la défense : un silence coupable. Heureusement aujourd'hui, le petit garçon, placé en famille d'accueil, va mieux...il rattrape son retard et sourit même à sa mère quand elle vient le voir...