Bourges : un détenu radicalisé fait baisser sa peine en appel

Il aura bien fait de faire appel : un détenu de la centrale de St-Maur condamné en appel à Bourges à 6 mois de prison ferme pour provocation directe à un acte terroriste. C'est 18 mois de moins qu'en première instance !

Les faits remontent au 15 janvier 2015, nous sommes seulement huit jours après l'attentat contre Charlie Hebdo : deux gardiens de la centrale de St-Maur entendent ce détenu s'adresser à un autre prisonnier en des termes ambigus. Il aurait affirmé à propos d'Amédy Coulibaly, l'auteur de l'attentat contre l'hyper Cacher de Vincennes : " C'est un héros qui est parti en martyr ". Cela lui vaut donc deux ans d'emprisonnement par le tribunal de Châteauroux. Le condamné fait appel. Devant les juges à Bourges, il se défend : " Je n'ai jamais fait l'apologie du terrorisme, mais plutôt de la violence ". Il affirme déplorer simplement les actes de Coulibaly, mais ne pas les condamner. Un détenu qui a rasé sa barbe en prison et qui s'est inscrit à des cours de droit. Son avocat a fait valoir que ces propos avaient été tenus en privé, dans l'enceinte de la prison entre deux personnes à voix basse, des propos nullement publics et qu'il n'y avait donc pas apologie de terrorisme. Un argumentaire qui semble avoir porté, à moins que ce ne soit tout simplement le temps qui ait joué : plus de deux ans après les attentats parisiens, le soufflet émotionnel est retombé... la justice a peut-être besoin de moins d''exemples.