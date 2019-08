Bourges : un homme de 35 ans mis en examen et placé en détention provisoire pour viol

Bourges, France

Une information judiciaire pour viol sur personne vulnérable vient d'être ouverte par le parquet de Bourges. Elle vise un berruyer de 35 ans, interpellé vendredi. Il est soupçonné d'avoir violé une jeune femme dans la soirée du 15 août, à Bourges.

Le suspect a dans un premier temps déposé cette jeune femme a son rendez vous médical. À ce moment là, le compagnon de la berruyère est également présent. En attendant que la jeune femme ressorte de son rendez vous le suspect conduit son compagnon dans le quartier de l'aéroport, à Bourges pour, dit-il, acheter du tabac. Il l'abandonne sur place et retourne seul chercher la jeune femme.

À partir de là, le déroulé des faits est plutôt flou : selon la jeune femme, elle serait monté dans la voiture, et ils auraient bu de l'alcool, et consommé de la cocaïne. Ce serait à ce moment là qu'il aurait abusé d'elle. C'est le compagnon de la jeune femme, laissé seul dans la rue, qui donne l'alerte aux policiers. Ces derniers retrouvent la victime présumée, chez elle. Endormie, et sans sous-vêtements, elle présente plusieurs marques. Elle dit ne se souvenir de rien. Le suspect, lui, reconnaît les faits, mais parle d'une relation sexuelle consentie. Le parquet de Bourges estime qu'il y a de forts soupçons d'abus, et ouvre donc une information judiciaire pour viol.

L'homme de 35 ans qui vient d'être mis en examen est déjà connu de la justice. Il a été condamné à 8 ans de prison en 2015 par la Cour d'assises du Cher pour séquestration et violences.