Bourges : un homme interpellé pour meurtre, presque deux ans après les faits

Bourges, France

Solange Salabert avait été retrouvée morte en bas de son escalier en janvier 2018, dans sa maison du quartier de Turly. Une enquête avait été confiée au SRPJ d'Orléans. Elle vient donc d'aboutir à cette arrestation. Des traces de contusions et des lésions avaient été relevées sur le corps de la vieille dame à l'époque. Le procureur de Bourges avait demandé une autopsie pour tenter d'éclairer les causes de la mort. Elle avait révélé des polytraumatismes et une fracture du rachis cervical. Des blessures qui auraient pu être occasionnées par une chute d'escalier. Rien d'incompatible donc, avec le lieu où on avait retrouvé le cadavre. Mais dans les semaines qui ont suivi cette mort, les enquêteurs ont repéré des mouvements suspects sur les comptes bancaires de la victime, des mouvements financiers qui avaient même débuté avant son décès. Ce voisin était donc dans le collimateur, d'autant qu'il avait des soucis d'argent. Il a été interpellé lundi. Selon le procureur de Bourges, Joël Garrigue, l'homme reconnait avoir agressé la vieille dame, mais il affirme ne pas avoir eu l'intention de la tuer. Le travail d'instruction tentera de faire toute la lumière sur cette mort. Un travail qui prendra encore de longs mois. Le suspect a été placé en détention au Bordiot, à Bourges.