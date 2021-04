Bourges : un moment de recueillement devant le commissariat, après l'attentat de Rambouillet

Les syndicats de police avaient appelé à saluer la mémoire de l'agente administrative de 49 ans, tuée vendredi au commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines. Côté enquête, une cinquième personne a été placée en garde à vue dimanche soir. Le meurtrier, un tunisien, s'était radicalisé depuis l'automne dernier, selon le procureur du parquet national anti-terroriste. Un rassemblement alors que le débat resurgit sur un lien entre immigration et radicalisation... Pour Stéphane Garcia, délégué du syndicat de policiers Alliance, dans le Cher, l'heure était au recueillement, pas aux revendications : " Ne serait-ce que par rapport à la famille, lui montrer que c'est l'ensemble de la police nationale qui s'associe à son deuil. C'est un drame de plus qui nous touche, nous policières et policiers dans notre ensemble. Il faut remettre au centre, la valeur de la sanction. La loi de la république doit s'appliquer et il faut appliquer ces sanctions quel que soit le crime. On doit aller beaucoup plus loin en matière de recherche et de détection des réseaux, en matière d'expulsion du territoire. Mais ce soir, l'heure n'est pas au débat, elle est recueillement."

à lire aussi Villetaneuse : des photos personnelles de plusieurs policiers découvertes dans un hall d'immeuble