Bourges : un mort à la sortie de la discothèque l'Archange K'Fé

Bourges, France

La victime avait été transférée dans un état grave à l'hôpital de Tours. Son agresseur, originaire de Mehun sur Yèvre, a été placé sous contrôle judiciaire et devra répondre de violence volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La bagarre a éclaté sur le parking de l'Archange K'fé, avenue de la prospective à Bourges mais des insultes avaient déjà été échangées à l'intérieur de la discothèque entre des pompiers d'Issoudun et un groupe de clients. Ceux-ci les attendaient lorsque les sapeurs-pompiers sont sortis de l'établissement et les choses ont dégénéré. Un pompier de 43 ans ne s'en est pas relevé. Il aurait reçu plusieurs coups dont au moins un à la tête. Un jeune homme de 26 ans, originaire de Mehun sur Yèvre est soupçonné de l'avoir frappé violemment à la tête après avoir été lui-même agressé, précise le procureur de Bourges. Un pompier devrait d'ailleurs faire également l'objet de poursuites ultérieures pour coups et blessures. La victime avait été hospitalisée pour un traumatisme crânien sévère. Une autopsie va être réalisée pour connaitre les causes précises de la mort et orienter l'enquête.