Bourges : un motard d'une trentaine d'années décède dans un accident

Il était un peu plus de minuit-et-demi, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque les pompiers ont été alertés. Au niveau du rond-point du magasin But à Bourges, un motard avait, quelques minutes auparavent, perdu le contôle de sa moto route la Charité. Lorsque les secours sont arrivés sur place, le pilote de la moto, âgé d'une trentaine d'années, était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les efforts des secours, il n'a pu être ramené à la vie. On ignore pour l'instant, les circonstances de cet accident.