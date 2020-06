Bourges : Un pompier dénonce le manque d'effectifs dans les casernes de la ville

Ce sapeur-pompier est intervenu ce jour là dans ce feu d'appartement et estime que cette femme de 69 ans aurait peut-être pu être sauvée si la caserne des Gibjoncs, la plus proche, avait pu intervenir. Le problème c'est que les 11 pompiers de garde à cette caserne étaient tous déjà en intervention. C'est donc la caserne des Danjons, à l'autre bout de Bourges, qui est intervenue. Le trajet a été plus long : des minutes précieuses perdues, estime ce sapeur pompier qui souhaite rester anonyme par peur de représailles de sa hiérarchie : " Cinq minutes pour arriver sur une entorse, ça ne pose pas de problème, mais sur un feu d'appartement, ça peut poser de gros soucis. Cela permet au feu de se développer. Il faut savoir que le samu s'est rendu sur les lieux, a pu être là dans un délai de deux à trois minutes, à priori. A leur arrivée, ils ont entendu par une fenêtre ouverte d'où sortait de la fumée, des appels à l'aide. Donc si la caserne des gibjoncs avait pu se déplacer, il auraient pu intervenir dans les délais impartis de trois minutes à un moment où cette femme avait encore assez d'air dans les poumons pour appeler à l'aide. "

Les effectifs sont suffisants estime le président du SDIS du Cher, Patrick Bagot © Radio France - Michel Benoit

Des cris qui avaient cessé quand les pompiers des danjons, sont arrivés. La dame décédera durant son transport à l'hôpital. 11 pompiers de garde aux gibjoncs, ce n'est pas assez, estime ce sapeur pompier. Il rappelle qu'il y a vingt ans, il y en avait quinze, pour un nombre de missions moindre. Le président du service d'incendie et de secours du Cher, n'est pas d'accord : " Les effectifs sont suffisants estime Patrick Bagot et cela fait des années que ça fonctionne de cette façon. Il faut savoir qu'aux Gibjoncs, on a un ou deux pompiers volontaires qui habitent dans les tours à proximité de la caserne. On peut donc appeler des renforts, si nécessaire. Des pompiers qui attendent à la caserne et qui sont prêts à embrayer." Le SDIS rappelle avoir recruté une vingtaine de sapeurs-pompiers ces dernières années. Son président reconnait cependant que des efforts doivent être faits pour recentrer les pompiers sur leurs actions coeur de cible et que trop de transferts ambulance leur sont demandés.