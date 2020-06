Bourges : un projet d'antenne relais et des vols à répétition empoisonnent les marais

Une dizaine de cabanes ont été visitées pour récupérer du matériel ; les potagers ont également été la cible de ces voleurs intéressés par les récoltes qui arrivent... La ville a réagi ces dernières années avec des caméras et des rondes de police, mais ce n'est pas suffisant. Les voleurs agissent évidemment de nuit : surtout dans le marais des chenus et le marais des Mariens. Ils forcent les cadenas et dérobent du matériel. Un jardinier s'est fait voler une pompe à eau. Le préjudice est plus léger pour Renaud : " Mon voisin s'est fait voler un bidon d'essence et moi, simplement quelques sacs cabas pour emporter des légumes. Le préjudice est assez faible mais à côté, ils ont déterré soixante pieds de pommes de terre, et quarante sur une autre parcelle. Ca fait mal au coeur." Quand des légumes sont volés, c'est le fruit de plusieurs mois de travail qui s'évapore.

Renaud a décidé de dormir de temps à autre dans la cabane d'une parcelle pour dissuader d'éventuels voleurs. © Radio France - Michel Benoit

Renaud a donc pris une décision radicale : " J'ai installé mon lit de camp et j'ai passé une nuit dans une cabane voisine puisque la mienne était trop encombrée, afin de dissuader ces voleurs. Je pense recommencer régulièrement, de manière aléatoire. En ce moment, ça va. C'est la belle saison et les nuits ne sont pas trop fraîches." Certains jardiniers installent des caméras sur leurs parcelles. La mairie de Bourges a également mis deux caméras à des entrées du marais mais elles ne sont pas forcément bien positionnées, estiment les jardiniers. Quant aux rondes policières, elles se font en voiture. C'est inadapté, assure Michel Melin, président de l'association Patrimoine Marais : " les voleurs repèrent les phares dans la nuit et vont se planquer. Ce qu'il faut, c'est des policiers à pied et si possible, accompagnés d'un chien. ce serait beaucoup plus efficace."

Michel Melin, président de l'association Patrimoine Marais. © Radio France - Michel Benoit

L'association demande également deux caméras supplémentaires pour mieux contrôler les aller et venues aux entrées de ces 135 hectares de nature. Les marais de Bourges en effervescence également pour une autre raison : des propriétaires ont découvert avec effarement, qu'un opérateur téléphonique avait entamé fin mai, des travaux préparatoires à l'installation d'une antenne relais de 25 mètres de haut, dans le marais St-François. Inacceptable pour Michel Melin : " Nous, maraîchers, sommes évidemment contre. On a créé l'association Patrimoine Marais en 2003 pour obtenir le classement des marais et éviter le grignotage des terrains par l'urbanisation . Cette antenne n'a évidemment pas sa place ici, d'autant qu'elle se situerait dans l'axe de vision de la cathédrale, sur une zone classée. J'ai évidemment alerté l'architecte des bâtiments de France et la mairie pour qu'ils s'opposent à ce projet."