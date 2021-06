Bourges : un restaurateur obtient gain de cause contre AXA

Les patrons du restaurant la Prose, à Bourges, Philippe Rocher et son épouse, étaient convaincus du bien fondé de leur action. Pour eux, AXA ne respectait pas les termes du contrat : " C'était scandaleux " affirme Philippe Rocher. " Sur le contrat, il était stipulé épidémie, pertes d'exploitation, fermeture administrative. C'était bien la réalité dans laquelle on s'est retrouvé, et on n'a pas compris que AXA refuse de nous indemniser. Ce n'était pas normal. On n'a pas hésité une seconde à prendre un avocat, même si on comprend que certains y regardent à deux fois surtout s'ils n'ont pas trop de trésorerie. On est content d'avoir gagné et on ira au bout du bras de fer." AXA a en effet fait appel.

Le restaurant "La Prose " à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le contrat est ambigu puisque dans les conditions particulières, AXA stipule que l'indemnisation ne s'appliquera pas si d'autres professionnels connaissent les mêmes difficultés.. Me Hervé Rahon, l'avocat du couple de restaurateurs, a donc plaidé cette ambiguïté qui se retourne contre l'assureur au regard du code civil (art 1190): " Il ne peut y avoir d'ambiguïté qui soit opposable dans un contrat d'adhésion " explique Me Hervé Rahon, du barreau de Bourges. " _Et c'est le cas puisque mes clients n'ont pas discuté les conditions d'adhésion de ce contrat. Cela leur a été imposé par AXA et dans cette hypothèse-là, le contrat s'interprète contre celui qui l'a rédigé quand il y a une ambiguité. " U_ne décision qui pourrait inciter d'autres restaurateurs à saisir le tribunal de commerce.

Le contrat proposé par AXA peut paraître ambigu © Radio France - Michel Benoit

D'ailleurs _AXA a revu fin 2020, les termes de ses contrats_, un aveu en quelque sorte selon Me Rahon : " Axa qui nous dit que son contrat est parfaitement clair a adressé un avenant à mes clients et je suppose qu'il l'a fait pour tout le monde en supprimant la garantie des pertes d'exploitation. Si la clause avait été si claire que cela, il n'y aurait pas eu besoin de faire cet avenant." Le couple de restaurateurs a décidé de bloquer les 50.000 euros versés au titre de provisions par l'assureur au cas où l'arrêt de la cour d'appel viendrait contredire cette première décision. En France, les décisions varient d'un tribunal à l'autre. Les deux tiers environ sont favorables aux restaurateurs.