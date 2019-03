Bourges : un trafiquant de tabac condamné

Bourges, France

A bord de son véhicule : des centaines de paquets de cigarettes et de l'alcool. Tout cela en provenance d'Andorre. L'homme devra payer 20.000 euros : cela correspond à l'amende et aux taxes qu'auraient du percevoir l'état. 6.000 euros d'amende et 14.000 euros au titre des taxes. Cet homme, qui touchait le rsa, comptait revendre ses bouteilles et ses cigarettes dans le Nord de la France. Il y en avait pour 12.000 euros. Des cartouches achetées moins de 30 euros en Andorre et revendues 50 euros en France. Un trafic qui explose avec l'augmentation du prix du tabac. L'année dernière, les douanes ont saisi 241 tonnes de tabac, une augmentation de 15 %. Le trafic sur internet se porte bien également bien qu'il soit interdit d'y acheter du tabac en France. Des sites, basés à l'étranger vous le proposent pourtant. La contrebande représenterait 5 % du marché français. Les douanes font des contrôles aléatoires dans les centres postaux mais sont loin de tout intercepter. Il existe même des groupes fermés sur les réseaux sociaux qui vous livrent vos cigarettes. De 3 à 5 euros le paquet, contre 8 euros chez le buraliste. Les amendes ont été doublées : jusqu'à 5.000 euros, mais ne sont pas encore assez dissuasives.