Bourges : une bonne nouvelle pour les victimes de violences

Cette fermeture compliquait la prise en charge des victimes de violences qui souhaitaient porter plainte. C'est dans cette unité médico judiciaire que l'on évalue leur traumatisme. Leur parcours va donc être facilité pour obtenir un certificat médical. Dans cette unité, on examine les gardés à vue au début de la procédure mais aussi les victimes pour établir leur degré d'incapacité si elles souhaitent déposer plainte : " Cela concerne des accidentés de la route " détaille le docteur Alexandre Olive Daem, légiste hospitalier. " Des violences conjugales, des violences sexuelles, les phénomènes de harcèlement y compris scolaire. Du moment qu'il y a eu un dépôt de plainte et que les enquêteurs de police ou de gendarmerie ont la nécessité d'une évaluation médicale et de la fixation de quelque chose qui est très important pour le juge : l'ITT, incapacité temporaire totale, qui va permettre de qualifier les faits, sur le plan physique et sur le plan psychologique. "

L'une des salles d'examen de la nouvelle unité médico judiciaire du Cher à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Depuis un peu moins de dix ans, les médecins de ville devaient établir ces certificats ou les services d'urgence. Il n'était pas toujours facile pour les victimes d'aboutir reconnait Marie-Christine Tarrare, procureure générale près la cour d'appel de Bourges : " Il a pu arriver que certaines victimes ne pouvant pas parvenir à avoir un rendez-vous avec un médecin en cabinet pour avoir ce certificat, ne déposent pas plainte. Elles n'étaient pas entendues dans ce cas dans leurs souffrances, ou dans leur difficultés. Il y a également pu avoir des procédures pénales qui ont été mises en difficulté par des certificats médicaux mal rédigés ou insuffisamment précis et complets. Leur rédaction n'est pas forcément évidente."

L'équipe de l'unité médico judiciaire de Bourges est composée de médecins, infirmières, psychologue, assistante sociale et secrétaire. © Radio France - Michel Benoit

Le ministère de la justice alloue un budget de 640.000 euros par an. En novembre, un pavillon des victimes destiné notamment aux mineurs ouvrira à Bourges. Les autopsies continueront de se faire à Tours.