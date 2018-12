Bourges : une centaine d'avocats et personnels de justice manifestent

Bourges, France

Le gouvernement veut rendre la justice plus efficace, les avocats dénoncent un éloignement du justiciable... Ils craignent notamment que les petites cours d'appel comme celle de Bourges ne perdent nombre de prérogatives et se retrouvent comme une coquille vide ou presque. Nombre de leurs attributions pourraient être transférées à des cours régionales, qui se spécialiseraient. C'est d'ailleurs déjà le cas puisque le contentieux en appel du département du Cher, lié à la sécurité sociale est désormais étudié à Orléans, explique Me Stéphanie Jamet, bâtonnier à Bourges : " Ce qu'on dénonce, c'est qu'on éloigne, la justice, du justiciable. Quand vous avez un contentieux de frais de transport, d'indemnités journalières, d'accident du travail, forcément vous êtes en difficultés. Et ces personnes là ne peuvent plus suivre leur contentieux d'un bout à l'autre de la procédure, à Bourges. Et vous avez bon nombre qui nous disent, vous savez maître, la cour d'appel c'est à Orléans, il va falloir que je me déplace, ça va être compliqué, je préfère laisser tomber."

Les manifestants ont marché du palais de justice de Bourges jusqu'à la préfecture où une délégation a été reçue. © Radio France - Michel Benoit

Des tribunaux d'instance pourraient également disparaître. De quoi décourager, selon les avocats, les justiciables. Le ministère préfère parler de simplification, grâce également à la dématérialisation des procédures. Me Jamet estime qu'il faut faire la part des choses : " Ces mesures techniques, on y est favorable. Et encore une fois on le propose. J'ai en tête une proposition au niveau pénal pour qu'on puisse être en relation directe avec les services du parquet et du parquet général, afin d'obtenir plus facilement les copies des pv, etc... tout cela c'est d'évidence, mais est-ce que c'est la même chose que de dire qu'une personne depuis son salon va devoir saisir le juge, via son ordinateur ? Ce n'est pas tout à fait pareil. " Preuve de sa bonne volonté, le gouvernement rappelle que 6.500 emplois seront créés dans la justice sur 5 ans.