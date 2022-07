Bourges : une Erythréenne agresse une assistante sociale avec un couteau

Grosse émotion à Bourges après l'agression avec un couteau d'une assistante sociale mercredi dans les quartiers Nord. La victime a été opérée et son pronostic vital n'est plus engagé.

La victime a reçu un coup de couteau, occasionnant trois plaies importantes alors qu'elle se trouvait en visite au domicile d'une résidente d'origine Erythréenne. Interpellée, l'agresseuse doit être déférée en fin de journée ce vendredi et devrait selon toute vraisemblance faire l'objet d'un mandat de dépôt. Et c'est pour une tentative d'assassinat que le procureur de Bourges, Joël Garrigue a ouvert une procédure contre cette femme de 36 ans, arrivée en France en 2020, comme demandeuse d'asile. Ces poursuites pourront évidemment être revues en fonction de l'enquête. Le parquet ne cache pas que les raisons de cette violence sont encore assez floues. A la fois en raison de l'état psychique de la mise en examen. Le procureur va d'ailleurs demander qu'elle fasse l'objet d'une expertise psychiatrique, mais aussi de l'origine étrangère de l'agresseuse, dans la corne Est de l'Afrique. Elle ne parle pas très bien français. La procédure a d'ailleurs été retardée, le temps de trouver seulement enfin début de soirée, un interprète. Le parquet précise que cette femme reconnait les faits. Elle aurait donc asséné un coup de couteau à cette assistante sociale qui travaille pour l'association Croix Marine. Des travailleurs sociaux qui ne cachent pas leur désarroi : selon certains délégués syndicaux, le travail est de plus en plus difficile depuis quatre ou cinq ans. Des personnes suivies de plus en plus agressives, notamment lorsqu'ils s'agit de recadrer les choses. Les assistantes sociales se couvrent alors en travaillant en binôme lorsqu'un risque de violence est décelé. L'agresseuse est décrite dans son voisinage comme une personne solitaire, vivant repliée sur elle-même.