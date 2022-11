Bourges : une grosse quantité de cannabis découverte fortuitement par un huissier

Trois personnes ont été placées en garde à vue : le couple propriétaire de l'appartement et le locataire. Deux ont été écrouées : l'une à Saran, l'autre au Bordiot à Bourges, en attendant de démêler leurs responsabilités précises. Difficile pour l'instant de connaître l'implication exacte de ces deux hommes dans ce trafic. 53 kilos de cannabis, cela représente une belle quantité. La conjointe de l'un des deux hommes, c'est à elle qu'appartient l'appartement, affirme que ce trafic durait déjà depuis quelque temps. Il faut dire que le couple ne fonctionne plus très bien. A t-elle voulu charger son compagnon qui nie fermement son implication ? Il pose la question : pourquoi aurais-je laissé ce colis dans l'appartement alors que je savais qu'un huissier devait passer dans l'après-midi pour procéder à la saisie du bien ? Il rejette la faute sur son locataire qui aurait organisé tout cela dans son dos. Une autre éventualité est sur la table : cet homme qui avait de gros soucis financiers (sa maison personnelle a également été saisie) a t-il voulu se refaire en montant ce trafic ? La parquet de Bourges a ouvert une enquête pour détention et acquisition de stupéfiants

ⓘ Publicité