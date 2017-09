Bourges : une jeune femme écrasée et gravement blessée à cause d'un défi stupide

Vendredi dernier à Bourges, après un jeu stupide, une jeune femme de 19 ans a gravement blessé son amie âgée de 17 ans en l'écrasant. Elles s'étaient mises d'accord, la plus âgée conduisait tandis que la plus jeune était montée sur le capot. Après une chute, elle est passée sous la voiture.

Les policiers n'ont toujours pas bien compris ce qui a pu passer par la tête de ces jeunes femmes "adulescentes" des quartiers Nord de Bourges. Vendredi soir, rue du groupe Libération Nord, la plus âgée, 19 ans, emmène en voiture, son amie de 17 ans installée sur le capot du véhicule. Apparemment elles s'étaient mises d'accord pour réaliser cette "cascade".

Un jeu qui tourne mal

La conductrice démarre doucement, roule de plus en plus vite. Seulement lorsque son amie finit par lâcher prise et tomber devant le pare-choc, elle ne parvient pas à s'arrêter à temps et lui roule dessus. La blessure est grave : fracture ouverte de la jambe. L'adolescente est emmenée aux urgences. Les médecins sauvent sa jambe de justesse. L'amputation a été envisagée.

Un nouveau "challenge" ?

Pour l'heure rien ne laisse supposer qu'il s'agirait d'autre chose qu'un pari idiot qui a mal tourné. Mais les policiers s'inquiètent de la possibilité d'être confronté à un nouveau "défi" relayé par les réseaux sociaux. Au début du mois de juillet en tout cas au Mans une autre jeune fille a été blessée par son amie dans des circonstances parfaitement similaires.