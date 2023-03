Bourges : une nounou jugée en appel pour homicide involontaire

La petite Rose avait été retrouvée asphyxiée dans son lit, suite à des régurgitations. En première instance, en juillet dernier, cette femme de 58 ans avait été relaxée. Le tribunal correctionnel avait estimé que le défaut de surveillance manifeste, n'avait pas causé directement la mort du bébé. Les parents et le parquet avaient fait appel.

La nounou l'a toujours reconnu : elle a mis le nourrisson dans son lit dans la matinée, probablement vers 10H00, après le biberon et elle n'est plus allée la voir jusque vers 16H00, où elle l'a découverte inanimée. Une faute impardonnable pour les parents de la petite Rose. Sa maman, Carline : " Il faut qu'elle reconnaisse que ce jour-là, elle a failli. C'est pour cela qu'on a fait appel. Elle n'est pas allée voir notre bébé de toute la journée. Elle ne l'a pas nourrie à 13H00, elle l'a laissée dans ses excréments. Elle est là, la faute. C'est quoi le but d'embaucher une nounou, si elle laisse votre enfant dans un lit toute la journée ? Si Rose avait été nourrie aux bonnes heures, peut-être qu'elle ne se serait pas retournée." Car la nounou assure avoir mis le bébé sur le dos, mais on l'a retrouvé mort, sur le ventre.

L'entrée de la cour d'appel de Bourges © Radio France - Michel Benoit

A l'audience, la nourrice qui avait un agrément du conseil départemental pour quatre enfants a réaffirmé avoir surveillé le bébé, mais sans ouvrir la porte de la chambre. Pour son avocate, Me Jourdan, la faute n'est pas caractérisée : " On doit faire application du droit et pas faire une lecture de cette affaire rapportée à la notion de bon sens. A mon sens, une absence totale de surveillance serait une faute caractérisée. Si la nounou par exemple, s'était absentée de la maison ou si elle avait complétement oublié cet enfant. Ce n'était pas le cas, elle surveillait le bébé à distance."

L'avocat général a requis un an de prison avec sursis. Cruel coup du sort, cette assistante maternelle, aujourd'hui en invalidité et dont c'était le 58 éme anniversaire ce jeudi, a perdu l'un de ses fils en décembre dernier dans un accident de la route. Il avait trente ans. Quant aux parents de la petite Rose, ils ont eu depuis un deuxième enfant : " C'est notre soleil, expliquent Carline. Mais il faudra un jour lui dire qu'elle avait une soeur aînée. Et c'est ce qu'on redoute. Aujourd'hui, on porte un masque, on essaie de sourire à tout le monde, on fait croire que tout va bien, mais ça ne va pas." La décision de la cour d'appel sera rendue le 25 mai.