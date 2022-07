Tribunal de Bourges : une nourrice relaxée malgré la mort d'un nourrisson

Une nourrice de Bourges a été relaxée ce mercredi par le tribunal correctionnel de Bourges. Cette femme de 56 ans était poursuivie pour homicide involontaire après la mort d'un nourrisson de quatre mois, le 2 mars 2020, dans son lit, chez cette nourrice. Les parents lui reprochent un défaut de surveillance. La justice ne l'analyse pas de la même manière. Pour le tribunal, cette nourrice a bien commis une faute, mais ce défaut de surveillance n'est pas la cause directe du décès du nourrisson.

Le bébé est découvert sans vie par la nounou vers 16h, dans son lit, couché sur le ventre. L'enfant semble s'être étouffé avec ses régurgitations, sans doute depuis plusieurs heures. A l'audience, la nounou a expliqué, en larmes, avoir couché le bébé vers 10h du matin, sur le dos comme c'est préconisé. Mais l'enfant n'est pas dans sa turbulette comme l'avait pourtant recommandé le papa, le matin même. Cette turbulette qui aurait peut-être empêché le nourrisson de se retourner sur le ventre.

Autre grief porté par les parents : la nounou n'est pas rentrée une seule fois dans la chambre entre 10h et 16h, se contentant d'écouter à travers la porte si tout allait bien. Le substitut du procureur avait parlé à l'audience d'inaction fautive, inexcusable. Il avait requis un an de prison avec sursis et une interdiction d'exercer toute profession en lien avec des mineurs. Le tribunal ne l'a pas suivi. La maman a fondu en larmes à l'énoncé du jugement. La famille pourrait faire appel. Elle dispose de dix jours pour cela.