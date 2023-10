Bourges : refaire l'enquête et résoudre une tuerie près de 300 ans plus tard à l'occasion de la Nuit du droit

À l'occasion de la Nuit du droit, les acteurs de la justice proposent ce mercredi soir au théâtre Jacques Cœur de résoudre une affaire criminelle, celle d'un massacre perpétré en 1796 dans le Cher. À l'époque, sept personnes avaient été tuées dans l'auberge de Jariolle, un lieu-dit d'Uzay-le-Venon et la justice n'avait pas réussi à confondre l'auteur.

ⓘ Publicité

Dix-huit personnages vont reconstituer ce massacre sur scène, et surtout refaire l'enquête avec les moyens d'investigation actuels pour aboutir à un coupable probable. L'occasion d'en apprendre plus sur la façon dont la justice fonctionne aujourd'hui puisque, outre l'enquête, le procès d'un suspect sera organisé.

Les limiers du XVIIIe siècle étaient restés sur leur faim, mais aujourd'hui, les moyens modernes vont permettre de déterminer un suspect. "Les techniques ont énormément évolué, insiste Me Alain Tanton, ancien bâtonnier de Bourges. L'ADN, qui n'existait évidemment pas à l'époque, les traces palmaires dont on ignorait tout aussi. Tout ce qui est passage des objets sous des lumières spécifiques qui n'existaient pas non plus. Tout cela va être mis en œuvre et on verra comment des gendarmes du XXIe siècle opèrent par rapport à des gendarmes du XVIIIe. "

Me Alain Tanton, ancien bâtonnier de Bourges, sera sur scène aux côtés de dix-sept autres professionnels du droit © Radio France - Michel Benoit

Mesurer l'évolution du code pénal

On verra aussi l'évolution du code pénal et notamment des moyens de la défense. "Par exemple, les suspects qui vont être interrogés n'auront pas leur avocat à leurs côtés, reprend Me Tanton. Ils seront entravés par des liens durant leur interrogatoire, ce qui n'est plus le cas évidemment aujourd'hui. Nous mettrons en évidence aussi toute l'évolution de la règle du droit".

Les spectateurs seront également acteurs : "Nous associerons le public pour leur montrer la difficulté de faire œuvre de justice. Ce n'est pas facile et donc ils seront les jurés de ce procès d'assises. Tous les spectateurs voteront à la question coupable ou non coupable".

La quasi-totalité des rôles est tenue par des hommes de loi ou des enquêteurs du Cher. Ouverture des portes du théâtre Jacques Coeur à 19h, c'est gratuit. Le mieux est de s'inscrire pour être certain d'avoir une place sur nuitdudroit@cdad18.fr

À Châteauroux, l'assassin du Président Paul Doumer rejugé

Dans le cadre de la Nuit du droit, les étudiants en Droit de Châteauroux organisent eux aussi un événement spécial. Ils vont rejouer au sein du tribunal de Châteauroux le procès de l'assassinat du président de la République, Paul Doumer, en 1932, à l'aune du droit actuel. À l'époque, l'assassin du Président avait été condamné à la peine de mort. Qu'en sera-t-il ce mercredi 4 octobre, au tribunal de Châteauroux ? L'audience sera précédée d'une conférence sur l'évolution du système criminel français.

La soirée à Châteauroux est prévue de 18h à 20h30, au tribunal judiciaire. L'entrée est gratuite.