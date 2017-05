Bourges : une vague d'incendies dans les quartiers Nord

A Bourges, des incendies à répétition dans les quartiers des Gibjoncs et de la chancellerie. Pas moins de 4 voitures ont été brulées en moins d'une semaine et dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le bâtiment associatif des Merlattes qui a été pris pour cible.

L'odeur acre de fumée est encore bien présente, une trentaine d'heures après le départ de feu. Le bâtiment aurait pu s'embraser si un voisin n'avait donné l'alerte avec son épouse. Il était minuit quarante dimanche soir. Ce témoin a vu un homme s'enfuir en courant. L'origine criminelle ne fait aucun doute. Le feu a pris dans le sas d'accès au local de stockage.

C'est dans ce local, derrière la porte que le feu a été allumé. © Radio France - Michel Benoit

Les couloirs ont été noircis mais aucune salle n'est endommagée. Les associations vont pouvoir continuer leur action. Comme El Quantara, une association maghrébine d'éducation artistique et culturelle. Son directeur, Yassim Kassimi El Assani pense qu'il s'agit sans doute d'un acte gratuit de vandalisme, mais il n'écarte pas non plus la tentation de stigmatiser une communauté alors que l'on se trouve à quelques jours du second tour de la présidentielle.

Un bon coup de peinture sera nécessaire après le nettoyage. Les dégâts, par chance, sont limités. © Radio France - Michel Benoit

Vengeance, ou simple jeu ? tout est possible. Des conteners à poubelles ont été incendiés quelques heures plus tôt près d'un immeuble voisin, dans un quartier aujourd'hui largement rénové. Plusieurs écoles ont été vandalisées : il y a un an, le grand Meaulnes dans le quartier du Moulon. 3 jeunes de 15 ans ont été arrêtés. Quant à l'école Paul Arnault aux Gibjoncs, elle a déjà été cambriolée à deux reprises depuis le début de l'année (les voleurs ont emporté notamment du matériel informatique).