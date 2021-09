Bourgogne : 700 tonnes de paille détruites dans un incendie

Un important incendie a ravagé un bâtiment agricole dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 septembre à Gergy en Saône-et-Loire. Les dégâts sont très important. 700 tonnes de paille et de fourrage ont été détruites.

Un feu de bâtiment agricole a été entièrement détruit par les flammes dans une exploitation de Gergy au Nord de Chalon-sur-Saône dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 septembre. Le feu a ravagé 800 mètres carrés de bâtiment et 700 tonnes de paille et de fourrage qui se trouvaient à l'intérieur. Il n'y a pas de blessés. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pendant de longues heures pour éviter la propagation des flammes à l'habitation voisine et à la stabulation. Tout risque est désormais écarté.