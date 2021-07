Jusqu'à 25.000 foyers ont été privés d'électricité en Bourgogne, ce samedi 24 juillet, après des orages très violents. Près de 12.000 maisons, dont 11.000 en Saône-et-Loire n'ont toujours plus de courant ce matin, précise Enedis.

Bourgogne : jusqu'à 25.000 foyers privés d'électricité à cause des orages

Une nuit dans le noir. Jusqu'à 25.000 foyers ont été privés d'électricité en Bourgogne, ce samedi 24 juillet, à cause des orages. Le pic de la situation est arrivé vers 2h40 du matin cette nuit.

12.000 foyers toujours privés de courant ce matin, dont 11.000 en Saône-et-Loire

Ce matin, la situation s'est améliorée mais reste critique : 12.000 foyers n'ont plus de courant, dont 11.000 rien qu'en Saône-et-Loire, surtout dans le secteur de Paray-le-Monial, zone la plus touchée dans l'ancienne région Bourgogne. Les 1.000 autres maisons touchées se répartissent entre la Côte-d'Or, l'Yonne, et la Nièvre, précise Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Conséquence des orages de cette nuit, très violents à certains endroits.

Le courant devrait être rétabli au mieux d'ici la fin de la journée, au pire demain. Plus d'une centaine d'agents dont 70 en Saône-et-Loire sont en pleine intervention. "On a des arbres tombés sur des lignes à haute et basse tension ou encore des transformateurs touchés par la foudre", raconte la permanence d'Enedis.