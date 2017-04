Bourgogne : la justice des mineurs "sinistrée"

Le Syndicat National des Personnels de l’Education et du Social / Protection Judiciaire de la Jeunesse - FSU s’alarme de fermetures de postes annoncés dans les services à Dijon et Chalon. Ses représentants parlent de décisions incompréhensibles et lourdes de conséquences pour les justiciables

En Bourgogne, le monde de la Justice avait connu une grève le 24 novembre dernier pour alerter sur la détresse des services, de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) comme au Tribunal pour Enfants. Aujourd’hui, le syndicat majoritaire SNPES PJJ/ FSU estime que ses craintes se confirment. Le ministère de la Justice, victime lui aussi des restrictions de budget, annonce la fermeture de postes à Dijon et à Chalon. Le syndicat se dit persuadé que cela « va impacter gravement la Justice civile et pénal des mineurs en Côte-d’Or, et ses capacités de prise en charge des jeunes et des familles. »

Un véritable scandale ?

Dans un communiqué, le syndicat rappelle « que le Tribunal pour Enfants de DIJON connaît une crise importante due au manque de magistrat, que les services du Greffe Mineurs sont rudement touchés par des problématiques similaires ». Il alerte aussi « sur la situation catastrophique de la Justice des Mineurs sur notre territoire. La situation calamiteuse des tribunaux impacte les services en charge de mettre en application les décisions judiciaires, en premier lieu la Protection Judiciaire de la Jeunesse.»

Ses personnels s’étaient déjà mis en grève, à Dijon et à Chalon comme dans tout le pays en novembre dernier, pour alerter sur le manque de moyens en personnels et contre la baisse des budgets pédagogiques.

Quels postes concernés ?

Le Ministre de la Justice, Jean-Jacques URVOAS, annonce la suppression d’un poste d’éducateur à Dijon (- 10 % de capacité de prise encharge sur la Côte d’Or) et un autre à Chalon (-15 % de capacité de prise en charge) pour la rentrée de septembre. Ce sera par non renouvellement de départs en retraite. Un poste d’éducateur à Dijon en 2016 comme à Chalon en 2015 avaient déjà été supprimés.

Pour le syndicat l’hémorragie continue donc et se rajoute « au manque criant de postes de personnels administratifs et de la menace qui pèse sur les services d’insertion, qui prennent en charge sur les deux départements les jeunes les plus éloignés de l’emploi et qui sont pour la plupart sortis sans rien du système scolaire. »

Le Comité Technique Territorial 21/71 s’est opposé à l’unanimité à ces suppressions de postes lors de sa session du 5 avril 2017 à Dijon, estimant "qu’elles entraîneraient non seulement une dégradation des conditions de travail des personnels, mais aussi une baisse de la qualité du travail auprès des familles et des jeunes suivis."