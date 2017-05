Bourgogne : Le maire de Chalon ne veut plus de rodéos urbains dans sa ville

La circulation des quads et autres engins utilisés pour des rodéos urbains sont désormais interdits. Les contrevenants risquent la saisie. La mairie annonce aussi encore plus de caméras.

Chalon-sur-Saône ne sera pas une ville western. Les rodéos urbains bruyants et dangereux sont interdits. Les engins aussi. Gilles Platret, le maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône vient de prendre un arrêté interdisant la circulation sur la voie publique des quads, pocket-bikes et autres véhicules non homologués.

L'arrêté municipal interdisant la circulation des engins dans la ville de Chalon © Radio France - Stéphanie Perenon

Les rodéos urbains sont des courses illégales d’engins lancés à vive allure et organisées les rues et avenues de Chalon. Selon le maire, les nuisances liées au bruit se sont plus tolérables. Gilles Platret dénonce "une pratique irresponsable qui agace et inquiète les riverains et qui met en cause leur sécurité ainsi que celle des conducteurs qui roulent presque systématiquement sans casques."

Gilles Platret, le maire LR de Chalon-sur-Saône © Radio France - Stéphanie Perenon

Leurs auteurs risquent donc désormais de se voir saisir leurs véhicules qui seront systématiquement confisqués voir détruits. Le maire annonce également l’accélération du déploiement des caméras de vidéoprotection dans les quartiers et en centre ville pour faciliter l’identification des délinquants.

La police municipale de Chalon-sur-Saône a reçu l’ordre de se montrer particulièrement ferme sur le sujet.