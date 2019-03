Bourgoin-Jallieu : ce que l’on sait de la famille accusée d’avoir abusé sexuellement de ses trois enfants

Par Véronique Pueyo, France Bleu Isère

On en sait un peu plus sur la famille incestueuse et maltraitante qui, pendant plus de 2 ans, a abusé de ses trois enfants, à Bourgoin-Jallieu. La mère, la grand-mère, l'oncle et le beau-père ont été écroués.