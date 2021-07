Bourgoin-Jallieu : des peines de 12 à 24 mois de prison ferme pour avoir tendu une embuscade à des policiers

Des photos de policiers placardées quartier Saint-Michel, en hypercentre de Bourgoin-Jallieu, jeudi 1er juillet, dans l'après-midi. Puis, le soir, aux alentours de 22h, au même endroit, un feu de poubelle et des tirs de mortier visant la police. "Une embuscade" selon le parquet et il n'y a heureusement pas eu de blessés parmi les sept policiers présents.

Ce lundi après-midi, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a jugé et condamné trois Berjalliens à des peines allant de 12 à 24 mois fermes, avec maintien en détention. Tous étaient déjà passés par la case justice. Il leur était reproché précisément l'embuscade et des violences.

Des tirs de mortiers sur fond de trafics de drogue, des photos de collègues placardées peu de temps avant

Lors de ses réquisitions, Ditelind Baudoin, la procureure, a demandé 3 ans de prison ferme et le maintien en détention à l'égard des trois individus. Elle explique que depuis des semaines la vie est compliquée quartier Saint-Michel, que "les riverains sont excédés." Il y a là, à quelques mètres de distance, deux places connues pour être des points de deal.

"Il y a eu volonté de nuire, pour que les policiers cèdent du terrain aux trafics de drogue, mais ils ne cèderont pas." - la procureure Dietlind Baudoin

Et l'action des policiers dérangent. Pour elle, jeudi "il y a eu volonté de nuire, pour que les policiers cèdent du terrain aux trafics de drogue, mais ils ne cèderont pas et les policiers auront tout mon soutien." Images issues de vidéosurveillance à l'appui, elle reprend la chronologie de cette soirée : les tirs de mortier, le feu de poubelle, aux alentours de 22 heures. "C'était 14-Juillet avant l'heure", ose-t-elle. Elle cite un témoin qui raconte avoir vu un homme positionner les uns et les autres avant l'arrivée des policiers.

Juste avant, la présidente Nathalie Hacquard a expliqué que les policiers avaient déjà évoqué dans l'après-midi une ambiance tendue. Alors que certains enlèvent des feuilles A4 sur lesquelles les photos de deux collègues ont été imprimées, ils se font invectiver et entendent des "cassez-vous, on est chez nous."

Des prévenus contraints de reconnaître leur présence mais qui nient toute implication

A la barre, l'un des prévenus reconnait bien avoir "capturé" des photos de policiers berjalliens sur leurs réseaux sociaux, mais pour "rigoler", pas pour qu'ils soient pris pour cible. Le garçon, né au Kosovo, s'empresse d'ailleurs de dire que celles vues Pont Saint-Michel ne sont pas celles retrouvées dans son téléphone. S'il filme la scène de violence le soir, ce n'est pas pour haranguer, exciter, encourager les autres protagonistes, mais pour sa défense. Il dit être victime régulièrement d'insultes, de violences de la part des forces de l'ordre. Il compte d'ailleurs porter plainte contre un policier berjallien pour des faits supposés ce jeudi soir.

Un autre prévenu réfute aussi en bloc. "J'ai 27 ans, deux enfants, je n'ai pas l'âge de faire ça, des tirs de mortiers. On ne me voit pas sur les images. La police a la haine contre moi car des fois je les provoque", explique-t-il. La présidente lui rétorque que le lendemain, les policiers ont trouvé chez lui l'attirail parfait du trafiquant : "ils ont donc un certain nombre de motifs pour s'intéresser à vous...."

L'autre, plus jeune, 19 ans, indique que si on le voit mortier à la main, c'est pour l'éloigner. Les images, comme le précise le tribunal, le montrent clairement en train de lancer en l'air le fameux mortier alors que juste au-dessus se trouvent deux policiers. La présidente, pugnace, ne le lâche pas, le met en difficulté. On était "au mauvais endroit, au mauvais moment" disent deux d'entre eux, quand le troisième parle de "maladresse."

Cette affaire sera rejugée, car il y aura appel

Pour Me Chesnot, avocat des policiers, "les photos des policiers sont tombées sur un téléphone par hasard; on ignore que ce quartier est un point de deal. C'est "j'étais là, j'ai tout vu, mais je n'ai rien fait."" Il déplore la ligne de défense des trois garçons. : "pour moi, c'est symptomatique de la bêtise de jeunes, de l'effet de groupe, mais quand il faut assumer, on fuit." Il rappelle que s'il n'y a pas eu de blessés, un policier a eu l'impression d'être une cible, que le drame a été évité notamment car un policier retourne vite dans son véhicule et enclenche la marche arrière avant que le mortier n'atteigne la voiture.

Me Berger, l'avocate des trois prévenus, plaide la relaxe réfutant l'embuscade car les notions de préparation, d'actions concertées n'existent pas à ses yeux. Elle réfute aussi les violences. Pour elle, ce dossier est incomplet. Elle parle "d'une plaisanterie maladroite plus que de tirs de mortiers". Elle regrette que malgré la vidéosurveillance, les témoins, on ne juge que 3 individus sur une dizaine. Elle déplore ainsi qu'on n'ait pas retrouvé celui qu'elle appelle "l'homme-mystère", celui qui selon elle est le plus impliqué, celui qui est masqué et qui met le feu à une poubelle pour faire venir les policiers. "Ils sont là dans le box des prévenus par un concours de circonstances maladroites." A l'énoncé du jugement, l'un d'eux s'est montré virulent, proférant des insultes. Dès la sortie de l'audience, l'avocate faisait savoir que ses clients font appel de leur condamnation.

Si les sept policiers présents jeudi soir ont vu leur constitution de parties civiles jugées recevables, ce n'est pas le cas pour les deux policiers berjalliens dont les photos ont été placardées Pont Saint-Michel et qui n'ont pas été mobilisés lors de l'intervention de jeudi soir.