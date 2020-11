Isère : il s'était retranché avec un couteau dans une des mosquées de Bourgoin-Jallieu, 6 mois de prison ferme

Fin août, un Berjallien de 37 ans s'était retranché à la mosquée turque de la ville avec un couteau. Il avait aussi menacé de s’immoler par le feu. Ce lundi 2 novembre, l'homme - un fidèle de la mosquée - a été condamné par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison dont 12 avec sursis. La procureure avait requis pour sa part 3 ans de prison.

"J'ai pété les plombs" - le prévenu.

Interrogé par visio-conférence depuis la prison, en raison du reconfinement, l'homme dit avoir "pété les plombs, c'est un coup de folie que je regrette énormément." Il raconte que si fin août il se rend à la mosquée avec un couteau, un bidon d'essence et un briquet c'est qu'il voulait "attirer l'attention des responsables" sur un différend qu'il avait avec un autre fidèle. "Et c'était un vendredi, le jour où il y a plus de monde pour la prière." Au moment des faits, vers 10h, la mosquée est vide.

Couteau à la main, il se fait ouvrir les lieux par un fidèle, qui prend la fuite et donne l'alerte. Une négociation par téléphone s'engage avec la police. L'homme met le feu à un paillasson, retourne dans le bâtiment et asperge d'essence d'autres endroits du bâtiment.

Vers 11h, la police intervient. C'est endormi sur une chaise que ce père de famille est interpellé.

Un nouveau traitement pointé du doigt par le prévenu

Il explique qu'il n'était "pas dans son état normal à cause des médicaments". Il en prend pour calmer de fortes douleurs après un accident de la route et pour soigner aussi une profonde dépression. Début juillet, il change de traitement.

D'après son avocat, Me Gautier Abram, le comportement de son client change également, inquiétant sa famille. Pour lui, LA clé du dossier est là. Le prévenu, de son côté, indique être "plus speed, plus contrarié". Il précise que l'imam lui conseille de prier plus souvent pour aller mieux psychologiquement. "J'ai pris cette habitude."

Les experts psy évoquent "un état très délirant, sans psychose, des troubles sérieux de la personnalité qui ont altéré le discernement." Il n'y a donc pas d'abolition du discernement qui aurait rendu l'homme irresponsable pénalement. Ils ne se prononcent cependant pas sur le rôle du nouveau traitement, question pourtant cruciale selon l'avocat du prévenu.

Une peine deux fois moins importante que ce que réclamait le parquet

Pour la procureure, on est face à "une personnalité complexe et inquiétante". "Et on a aucune certitude sur le fait qu'il va se soigner," d'après Dietlind Baudoin. Elle demande 3 ans de prison avec maintien en détention ainsi qu'un suivi socio-judicaire.

Des réquisitions "extrêmement lourdes" pour l'avocat du prévenu. Mais, il a été entendu par le tribunal qui décide de diviser ces réquisitions par deux : l'homme écope donc de 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis. Il ne prononce pas le maintien en détention, le prévenu a pu quitter sa prison ce lundi soir.

" Mosquée, couteau, feu, ce sont des mots en ce moment qui font penser à djihadisme (...) Ce dossier n'a rien à voir avec tout ça." - l'avocat du prévenu

Un jugement qui satisfait Me Abram : "mosquée, couteau, feu, ce sont des mots en ce moment qui font penser à djihadisme, islamistes, c'était une difficulté. Mais c'est là où le tribunal a fait son travail (...) Ce dossier n'a rien à voir avec tout ça. C'est le dossier d'un homme qui doit se soigner et qui de toutes manières ne serait pas intervenu contre un édifice religieux qu'il veut protéger. Il y a une dichotomie entre ce qu'il a fait et ce qu'il pense."

Ce jugement s'accompagne pour ce Berjallien d'une obligation de soin et d'une interdiction de se rendre à la mosquée turque. Les responsables n'avaient pas souhaité se constituer parties civiles.