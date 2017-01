A Bourgoin-Jallieu, l’extension du TGI, ce n’est que justice

En visite dans le Nord Isère vendredi, le préfet Lionel Beffre a fait le point en compagnie du maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui, sur le projet d’agrandissement du tribunal, officiellement sur les rails.

Dans le centre ancien de Bourgoin-Jallieu, le Palais de justice se sentait à l'étroit, comme en témoignent les préfabriqués alignés dans la cour. Mais cela va changer. Le tribunal va pouvoir s'agrandir grâce à un échange de terrains entre la commune et l'Etat. Les crédits sont par ailleurs débloqués.

«Le cap est fixé et les moyens sont là », annonce le préfet de l’Isère. Un soulagement pour le maire, Vincent Chriqui, qui rappelle que sa ville a bien failli perdre son tribunal : «Nous avons été pénalisés par les hésitations de l’Etat. Sous les précédents gouvernements, on a annoncé la réforme de la carte judiciaire, la construction d’un nouveau tribunal à Villefontaine, qui ne s’est jamais fait. Mais en même temps comme on devait faire ce tribunal à Villefontaine, on ne faisait pas la rénovation des tribunaux de Vienne et de Bourgoin-Jallieu ». Finalement, les deux tribunaux vont être maintenus, avec des projets de construction de nouveaux bâtiments, prévus pour ouvrir en 2020.

Une enveloppe de 14 millions d'euros

Eric Langéac, chef du département immobilier au ministère de la Justice à Lyon, a exposé le projet de Bourgoin-Jallieu : 2.000 mètres carrés supplémentaires, en complément des bâtiments actuels, lesquels feront l'objet d'une réhabilitation . La dépense prévue atteint 14 millions d’euros. Le site regroupera trois juridictions, le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance et le conseil des prud’hommes, dans des locaux plus fonctionnels. On y trouvera trois salles d’audience publiques, ainsi que des salles d’audience de cabinet, non publiques.

Les travaux devraient commencer début 2019 et prendront fin en septembre 2020.