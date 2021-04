Bourgoin-Jallieu : les voleurs s'en prennent à la gendarmerie

A Bourgoin-Jallieu (Isère), la gendarmerie située rue l'Etissey a été victime d'un vol dans la nuit du 3 au 4 avril 2021. Comme le révèle Le Dauphiné Libéré, plusieurs individus ont réussi à franchir le grillage et s'introduire dans l'enceinte de la caserne. Deux véhicules de service et deux voitures particulières ont été "visités". Parmi le matériel qui a disparu des gilets pare-balle, des brassards, des menottes, etc. Mais pas d'arme : les militaires ayant pour consigner de toujours l'avoir avec eux.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu. Elle a été confiée conjointement aux brigades de recherche de Bourgoin-Jallieu et de La Tour-du-Pin.