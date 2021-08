Bourgoin-Jallieu : mêlée ouverte autour de la brasserie du Stade Pierre-Rajon

De la future brasserie du stade Pierre-Rajon on pourra suivre le match, sur la pelouse, quelques mètres en contrebas. C'est le projet de "BJ-Groupe" présidé par Henri-Guillaume Gueydan, la SAS (société par action simplifiée) qui gère la partie professionnelle du CSBJ.

Sauf que depuis 2003, il existe une brasserie historique créée par l'ancien président du CSBJ, Pierre Martinet et reprise en 2010 par Monica Gilles sous forme de SARL. Laquelle a bien compris que son avenir professionnel n'était plus au stade Pierre-Rajon. Mais elle n'est pas prête à accepter de renoncer ainsi à la valeur commerciale de son entreprise qui emploie six personnes en CDI, avec un chiffre d'affaire de 396.000 euros au bilan 2020.

Le CSBJ veut sa brasserie « DANS » le stade

Devant la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble, ce n'est pas le CSBJ que la brasserie "Esprit XV" a retrouvé ce mercredi mais la mairie de Bourgoin-Jallieu. En effet, le restaurant est sur le domaine public de la commune. Et c'est le maire, Vincent Chriqui qui demande l'expulsion en urgence de la brasserie, au motif que la convention d'occupation du domaine public se terminait, le 31 juillet dernier.

Brassage au CSBJ © Maxppp - hervé costes

Dans ce dossier les parties ne se parlent plus. En fin de séance, la présidente Jourdan leur a proposé une procédure de médiation.

"J'ai cru comprendre que la médiation n'était pas forcément suggérée avec la commune, répond Me Anne-Cécile Vivien, avocat de la ville. D'autant que pour elle "la commune est tenue d'assurer la sécurité du chantier. Si elle n'agissait pas, elle mettrait en cause sa responsabilité".

De son côté Sébastien Bourillon, avocat de la brasserie était plus favorable à la médiation "la difficulté dans ce dossier c'est que le dialogue a été rompu depuis plusieurs mois. Il faut qu'on arrive à restaurer un dialogue, non pas directement avec la ville, mais avec la SAS "BJ-Groupe" puisque ce sont eux qui sont titrés sur ces emprises du stade. Et je préférerais que ça se fasse par l'entremise du tribunal. Ca mettrait un cadre".

Appel à manifestation d'intérêt pour exploiter une nouvelle brasserie

L'association CSBJ bénéficie d'une ''convention d'occupation du domaine public'' rédigée en 1989, avec des avenants en 2003 et 2012. Ce dernier prévoyant la prolongation de la convention jusqu'en 2024. En 2013, un contrat de sous-location a confié l'exploitation de la brasserie à Monica Gilles jusqu'au 31 juillet 2021. Mais au début 2021, l'association CSBJ a résilié cette convention et lancé un ''appel à manifestation d'intérêt'' pour exploiter une nouvelle brasserie, mais cette fois à l'intérieur du stade, dans la future tribune sud de Pierre-Rajon. Seul BJ Groupe, la filiale professionnelle du CSBJ a répondu. Une nouvelle convention étant signée entre BJ-Groupe et la ville de Bourgoin pour occuper le domaine public à partir du 1er août 2021 et pour 25 ans, selon les explications de Me Anne-Cécile Vivien. L'avocate de la ville poursuit: "La mairie constate alors que ''Esprit XV'' ne veut pas partir et demande son expulsion".

Et puis, les travaux de démontage de l'ancienne tribune poseraient des problèmes de sécurité liés au chantier. Ce qui justifierait "le caractère d'urgence pour agir en référé", selon elle.

Le CSBJ est aujourd'hui privé de ses supporteurs, comme tous les autres clubs qui peuvent jouer. © Radio France - Céline Loizeau

L'avocate relève que l'avenant de 2003 stipule qu'aucun droit au renouvellement automatique de la sous-location n'est acquis. D'autant que, selon elle, "pour renouveler une occupation commerciale du domaine public, il devrait y avoir mise en concurrence". Et Me Vivien enfonce le clou : "D'ailleurs dans le 1er semestre 2021, Esprit XV n'a pas demandé le renouvellement de la convention".

Nous allons attaquer le permis de construire de la nouvelle tribune

La présidente Jourdan interroge alors : ''La commune a-t-elle informé, par écrit, la brasserie qu'elle devait quitter les lieux ?." Réponse : "Oralement à plusieurs reprises et nous pouvons produire des témoignages'' répond l'avocate de la ville. Au contraire, pour l'avocat de la brasserie : « nous avons découvert le projet par voie de presse''. La présidente : ''la commune a-t-elle envoyé une mise en demeure de quitter les lieux ? La brasserie était-elle informé du début des travaux ?" L'avocate : ''L'association CSBJ a proposé d'indemniser le matériel de la brasserie''.

Les deux avocats sont quand même d'accord sur un point : la convention d'occupation a été mal rédigée. Ce qui donne "plusieurs motifs de contestation" pour Me Bourilllon.

Le 5 août, la ville a fait changer les serrures des accès autour de la brasserie. Un arrêté de police administrative a été placardé pour demander à la brasserie de partir. A ce moment, raconte l'avocat de la brasserie "nous interrogeons l'association CSBJ qui répond ''c'est plus moi'' puisque qu'elle a résilié la convention, le 13 juillet".

Monica Gilles, par la voix de son avocat demande : ''si on me met dehors, il faudra m'indemniser''. Son dernier chiffre d'affaire est de 396.000 euros. Elle emploie 6 personnes en CDI.

Dernière question de la présidente à l'avocat de la brasserie : ''Y-a-t-il d'autre recours dans cette affaire ? Oui, nous allons attaquer le permis de construire de la nouvelle tribune'' répond Me Bourillon. La décision du T.A. sera connu dans les prochains jours.