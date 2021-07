Bourgoin-Jallieu : un homme écroué après avoir renversé dimanche une jeune femme à trottinette

Dimanche, en fin de matinée, boulevard Irène et Frédéric Joliot-Curie, à Bourgoin Jallieu, une Mercedes, qui circulait à 90 km/h, percute de plein fouet une jeune femme de 20 ans qui, elle, circulait à trottinette. Le choc est très violent, la victime est projetée à une cinquantaine de mètres.

Elle est toujours dans un état critique à l'hôpital.

Quant au conducteur, âgé de 34 ans, sous l'emprise de l'alcool, il avait pris la fuite avant d'être arrêté quelques heures plus tard, en compagnie de sa passagère.

Celle-ci est mineure, elle a 17 ans. A l'issue de sa garde à vue, elle a été présentée à un juge et placée sous contrôle judiciaire.

Quant au conducteur, il a été placé en détention provisoire.

Une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires et délit de fuite. Sa petite amie est poursuivie pour non-assistance à personne en danger et consommation de stupéfiants.