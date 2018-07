Bourgueil, France

Un habitant de Bourgueil a été interpellé par les gendarmes de la communauté de brigades de Chinon dimanche à la suite de la découverte de plus de 40 pieds de cannabis (43 plants précisément) à son domicile, ainsi qu’un peu de résine. Pour cette culture, sa cave avait été totalement aménagée avec des tentes, des lampes de chauffage, de l'engrais... Placé en garde à vue, il a reconnu l’intégralité des faits et a précisé que le cannabis était destiné uniquement pour sa propre consommation. L'homme âgé de 30 ans, et avec un emploi fixe, n'a jamais eu d'ennuis avec la justice.

Les pieds de cannabis ont été détruits et tout le matériel saisi par les gendarmes. Ce jeune homme est convoqué à la fin de cette année devant la justice.