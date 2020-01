Bourgueil : les gendarmes surprennent les deux rôdeurs en plein démontage de véhicules

Bourgueil, France

Vendredi dernier, le 3 janvier 2020 vers 1h du matin, les gendarmes ont été appelés pour des rôdeurs en train de démonter des véhicules dans des garages situés dans le centre-ville de Bourgueil. A leur arrivée, ils découvrent une voiture en cours de démontage et croisent un véhicule suspect avec 2 occupants à l'intérieur, le visage partiellement dissimulé. Une course-poursuite s'engage, mais le véhicule des suspects, qui prend de gros risques, fini sa course dans un fossé, quelques kilomètres plus loin au niveau de la commune de St Nicolas de Bourgueil.

Un préjudice de 3.000 euros

Finalement les individus arrivent à prendre la fuite à pied, mais l'un d'eux (en cours d'identification) se résoud à se présenter à la brigade pour avouer spontanément son méfaits. Placé en garde à vue, il a refusé de donner le nom de son comparse. Il devra répondre prochainement devant la justice de son acte, dont le préjudice s'élève à près de 3.000 euros.