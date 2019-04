Bourguignon : il fait un impressionnant tonneau au-dessus d'une haie et cogne la façade d'une maison

Un accident spectaculaire s'est produit ce dimanche matin à Bourguignon dans le Doubs. Un homme s'est endormi au volant de sa voiture, il a percuté un trottoir et a fait un tonneau au-dessus d'une haie, avant de cogner la façade d'une maison. Heureusement, le conducteur n'est pas blessé.

Bourguignon, France

Un accident impressionnant s'est produit ce dimanche matin à Bourguignon, dans le Doubs. Vers 7 heures du matin, un homme de 41 ans s'endort au volant de sa voiture. Le pied sur l'accélérateur, il vient percuter un trottoir à vive allure rue de la Plaine au croisement avec la Grande rue. Le véhicule fait un tonneau au-dessus d'une haie et cogne la façade d'une maison. Dans la course, il arrache un grillage et couche un arbre. Par miracle, le conducteur est ressorti indemne.

Il rentrait chez lui d'une soirée

Le Maîchois rentrait chez lui après une soirée. Il a lui-même appelé les gendarmes après l'accident. Tous les dépistages pour alcool et stupéfiants se sont révélés négatifs. Le secours n'ont même pas eu besoin de l'emmener à l'hôpital.

Maison inoccupée

Avant d'atterrir sur le gazon, la voiture a donné un coup sur le mur d'une maison individuelle inoccupée. Les propriétaires en déplacement en Guadeloupe pendant six mois ont été alertés par les gendarmes. Une dépanneuse est venue retirer le véhicule hors service.