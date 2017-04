A Bourogne, un couple de cigognes provoque des coupures d'électricité à répétition

Après Charmois et Brebotte, c'est au tour de Bourogne d’accueillir son premier couple de cigognes. Mais les jeunes tourtereaux ont décidé de construire leur nid sur un pylône électrique, provoquant plusieurs coupures d'électricité depuis 3 semaines.

Depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de cigognes posent leurs valises en Franche-Comté. Le premier couple à avoir réinvesti le département l’a fait à Charmois, en 2000. Maintenant, c'est au tour de Bourogne, dans le territoire de Belfort. Les habitants avaient l’habitude de voir passer les échassiers en route vers l’Allemagne au-dessus de leurs toits, mais c’est la première fois qu’un couple décide de passer la saison des amours dans le village. Seulement voilà, à Bourogne, pas de grand chêne ou de haute cheminée pour installer son nid comme en Alsace. Du coup, les jeunes tourtereaux ont décidé d’assembler leur nid au sommet d’un pylône électrique, à côté de la gare. « Parmi les branches que les cigognes rapportent pour construire leur nid, il y a des branches sèches, mais aussi des branches humides, explique Jean-François Roost, le maire de Bourogne, et ces branches humides peuvent créer des faux contacts lorsqu’elles touchent les câbles électriques. ». Résultat, depuis trois semaines, les coupures d’électricité sont récurrentes dans la commune.

Installées sur un pylône électrique, les cigognes créent des courts-circuits © Radio France -

Christophe Seviel, charcutier-traiteur à Bourogne depuis 37 ans, a eu peur pour son commerce. « Le week-end dernier, je devais préparer plusieurs plats de Baeckeofe pour une importante soirée en Alsace, raconte il, s’il y avait de nouveau eu une coupure, ça aurait été une catastrophe. » Heureusement, pas de coupure ce week-end là. Mais ces pannes d’électricité répétées agacent tout de même les habitants. « Maintenant qu’on sait que les coupures viennent des cigognes, on s’énerve un peu moins, tempère une habitante, mais il faudrait tout de même trouver une solution. »

Isolation des câbles et nichoir

Conscient du problème, Jean-François Roost a contacté Enedis, la filiale d’EDF qui achemine l’électricité dans la commune. « _Enedis va isoler les câbles électriques sur lesquels sont installées les cigogne_s, précise le maire, et à terme, ils installeront peut-être un nichoir en hauteur, comme ils l’ont fait dans d’autres villages alentour. » Pour les aider, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) est elle aussi venue inspecter le nid. En effet, outre les coupures engendrées, l’emplacement du nid de cigogne est aussi dangereux pour le jeune couple. « En 2015, une douzaine de cigognes s’étaient électrocutées », déplore Jean-Michel Gatefait, responsable du suivi des espèces pour la LPO.

En 2015, une douzaine de cigognes s’étaient électrocutées

Le couple de cigogne de Bourogne a échappé de peu à ce terrible sort. La semaine dernière, leur nid a pris feu en raison d’un faux contact. Depuis, elles en ont reconstruit un nouveau, sur un autre pylône, à côté de l’église. « Le nouveau nid est moins dangereux, c’est un plus petit poteau électrique, il suffira d’isoler les câbles », précise Jean-Michel Gatefait. Les tourtereaux peuvent donc rester jusqu’à la fin de la saison à leur nouvelle adresse. Denise est ravie, elle peut voir le couple d’échassiers depuis sa fenêtre. « Je les regarde tous les jours, ils sont magnifiques, je suis sûre qu’ils sont déjà en train de couver des œufs », s’émerveille-t-elle.