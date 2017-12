Toulouse, France

La salle d'audience numéro 4 du tribunal de Grande Instance de Toulouse n'en finit pas de créer la polémique. Lundi 11 décembre, les avocats ont décidé en assemblée générale de poursuivre leur boycott. Aucun pénaliste n'accepte d'audience dans cette salle depuis une semaine. Et cela va donc durer.

En cause, une vitre blindée installée sur le box des prévenus, véritable "cage de verre" dénonce l'Ordre des avocats. Il aura suffit d'un incident lors d'un procès en comparution immédiate pour déclencher le boycott de la profession. Mardi 5 décembre, le président a demandé aux policiers de sortir le prévenu du box vitré, ce qui a été refusé par les fonctionnaires. Aujourd'hui, les avocats poursuivent leur action dans l'attente de garanties qu'une telle situation ne se reproduira plus.

C'est un peu paradoxal de ne pas vouloir s'en servir alors que c'est si compliqué d'en bénéficier" - Didier Martinez, Unité SGP Police

Les policiers étaient totalement dans leur rôle, selon le syndicat Unité SGP Police. "Si un événement venait à mal se passer, si un procès venait à mal tourner, on chercherait à sécuriser", remarque le secrétaire régional du syndicat en Occitanie, Didier Martinez, selon qui il faudrait installer ce type de vitre dans chaque salle d'audience.

L'escorte suffit amplement pour assurer la sécurité des personnes" - Erick Boyadjian, vice-bâtonnier

L'ordre des avocats rétorque au contraire que le dispositif nuit aux droits de la défense et à la dignité du prévenu. Qui plus est, cette vitre n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité, souligne le vice-bâtonnier de Toulouse. "Il y la confrontation entre le fait que d'une part, nous sommes dans un état de droit et pas un état policier, avec des principes intangibles - le droit à la défense, un procès équitable, la dignité de la personne, explique Erick Boyadjian. D'autre part, nous avons des obligations sécuritaires qui sont à mon avis largement remplies."

Des prévenus jugés hors du box en verre à Créteil

Pour la première fois lundi, au tribunal de Créteil, un président d'audience a exigé et obtenu que les prévenus soient jugés hors du box vitré. Il a invoqué l'article 401 du code de procédure pénale, lui conférant "la police de l'audience et la direction des débats". Les onze prévenus en question ont donc tous été entendus démenottés à la barre, encadrés par sept policiers. L'initiative du président a été saluée par la section des avocats de France de Créteil.