Boxe : la ministre des Sports réagit à la menace d'arrestation qui pèse sur Mahyar Monshipour et sa protégée

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s'est rapidement exprimée dans la soirée mercredi 17 avril, après l'annonce du mandat d'arrêt émis en Iran à l'encontre du champion poitevin Mahyar Monshipour et Sadaf Khadem, la jeune boxeuse iranienne qu'il entraîne.

Vienne, France

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, suit de près le dossier de Mahyar Monshipour, le champion de boxe poitevin, et de sa protégée iranienne, Sadaf Khadem. "Sans pouvoir me prononcer plus avant sur la suite des événements ou sur ce qu'il s'est dit aujourd'hui, je vous assure que j'aurais un oeil sur la question", explique-t-elle.

Ils sont tous les deux menacés d'arrestation en Iran, après le combat de boxe de samedi à Royan. Un combat remporté par la jeune femme, mais elle ne portait pas de voile et étaient en débardeur et short. Ils sont bloqués en France et restent à Poitiers.

Pour l'instant aucune déclaration de Mahyar Monshipour

Pour l'instant, aucune réaction de la part de Mahyar Monshipour. Le multiple champion du monde de boxe ne souhaite pas envenimer la situation, lui qui a des attaches en Iran et qui tient à garder un lien privilégié avec ce pays. L'athlète iranienne bénéficie encore de son visa jusqu'au 1er mai. Si le mandat d'arrêt iranien est confirmé de manière officielle, il lui faudra faire une demande d'asile à la France.

Le maire de Poitiers, Alain Claeys, ancien député socialiste, les a reçus dans son bureau ce mercredi matin. L'élu a saisi dans la foulée le ministère des affaires étrangères, il a écrit à Jean-Yves le Drian.