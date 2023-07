Braconnage dans le Vercors, les 5 chasseurs poursuivis sont Isérois

Six hommes, de 21 à 26 ans, ont été interpellés dans le Vercors, le mercredi 19 juillet à l'issue d'une enquête entamée au printemps dernier, après la découverte de cadavres d'animaux sauvages (biches et cerfs) dans le Vercors, à la fois côté Drôme et Isère.

Les investigations ont permis d'établir que "des personnes se rendaient la nuit, et à bord de véhicules, dans les forêts du Vercors, où elles utilisaient de puissantes lampes afin d'aisément tirer sur des animaux sauvages", indique la procureur de la République adjointe de la Drôme, Céline Nainani, dans un communiqué.

Six personnes sont identifiées : six résidents du département de l'Isère. Tous sont détenteurs du permis de chasser.

Lors des perquisitions, les gendarmes ont retrouvé des trophées d'animaux protégés, notamment deux crânes de bouquetins, ils ont saisi 11 armes à feu ainsi que deux véhicules type pick-up, utilisés lors de ces chasses illicites.

Quatre des gardés à vue sont convoqués en février 2024 devant le tribunal correctionnel de Valence. "Il leur est reproché des faits de chasse en temps prohibé sur le terrain d'autrui, de transport illicite d'une espèce animale non domestique protégée, de chasse de nuit en réunion avec l'utilisation de moyens prohibés, d'utilisation illicite d'une espèce animale non domestique protégée, et de transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié", précise le communiqué.

Un cinquième individu mis en cause devrait être poursuivi par le parquet de Grenoble, car les faits lui étant reprochés ont été commis uniquement en Isère.

Enfin, l'enquête n'a pas permis d'établir que le sixième avait commis une quelconque infraction. Aucune poursuite n'est donc engagée contre lui.