Braconnage dans les calanques de Marseille

Une équipe de braconniers comparaît le 8 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Marseille. Pendant des mois ils se sont livrés à un véritable pillage dans le parc des calanques. On parle de 24.000 oursins, des coquillages par millier, des poulpes et des centaines de kilos de poissons.

Des coquillages par millier, des poulpes, des centaines de kilos de poissons et 24 000 oursins. Voilà le butin pillé par une équipe de braconniers dans les calanques de Marseille. Ils vont comparaître le 8 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Sur les étales des grossistes, des poissonniers et même sur les tables de grands restaurateurs marseillais

Apparemment tout le monde y trouvait son compte. Les chasseurs sous-marin : quatre hommes très expérimentés opérait de nuit dans les eaux protégée du parc national des calanques, une partie de cette zone est pourtant très polluée par le déversement d'eaux usées et ou la pêche est évidemment interdite. Une dizaine de receleurs prenaient ensuite le relais. Un pêcheur professionnel ayant au préalable apposé des étiquette sanitaires réglementaires, les prises se retrouvaient ensuite sur les étales des grossistes, des poissonniers et même sur les table de grand restaurateurs marseillais. Il a fallu une vaste opération de gendarmerie de plusieurs mois pour mettre à jour ce réseaux, signe de l'impunité des braconneurs l'un de leur bateau portait le nom de bracoboat, la justice appréciera. Ces vastes opération de pillage aurait rapporté à ses auteurs plus de 166.000 euros