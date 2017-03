Braconnage du rhinocéros à Thoiry : sécurité renforcée dans les zoos de notre région

Après l'abattage de Vince, le rhinocéros du parc de Thoiry, pour sa corne, une première en Europe, les parcs animalier de notre région vont renforcer leur sécurité.

Personne n'aurait imaginé qu'un tel acte de braconnage puisse avoir lieu en Europe. Vince, le rhinocéros du parc de Thoiry, en région parisienne, a été abattu et sa corne sciée, sans doute pour être revendue puisque le prix au kilo de la corne de rhinocéros dépasse les 50.000 euros. C'est plus cher que l'or !

La corne rhino est devenue un signe extérieur de richesse pour les Chinois et les Vietnamien. Ça fait bien d'en avoir sur la table basse du salon

Ces cornes font rêver les Asiatiques qui leur attribuent des vertus aphrodisiaques, même si la science a prouvé le contraire. "Vous allez dans un salon de coiffure et vous compressez des cheveux, ça fera exactement la même chose, c'est de la kératine pure", explique, amère, le directeur du zoo de La-Boissière-du-Doré, Sébastien Laurent. "Le problème, c'est qu'en plus des vertus aphrodisiaque complètement fausses, la corne de rhino est devenu un signe extérieur de richesse au Vietnam et en Chine : comme l'ivoire des éléphants, ça fait bien d'en avoir un petit bout sur la table basse du salon".

Les animaux mis à l'abris et la sécurité renforcée

La mort du rhinocéros de Thoiry choque et inquiète les parcs animaliers de notre région. Ils ont bien connu quelques vols d'animaux vivants, des perroquets et des singes à Mervent, des manchots aux Sables-d'Olonne, mais jamais rien d'aussi violent. Ils préfèrent donc renforcer la sécurité pour éviter les intrusions, notamment au zoo de La-Boissière-du-Doré qui possède, lui aussi, une famille de rhinocéros blancs. À Port-Saint-Père, les animaux sont mis à l'abris, tous les soirs, et, là aussi, de nouvelles mesures de sécurité sont à l'étude. On n'en saura pas plus, les directeurs des parcs ne veulent pas donner trop de détails aux éventuels braconniers.