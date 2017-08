Brad Pitt et Angelina Jolie condamnés à payer un demi-million d'euros à une artiste française

La justice française a condamné en avril la société gérant le domaine de Brad Pitt et Angelina Jolie dans le sud de la France à verser plus d'un demi-million d'euros à Odile Soudan, une artiste française qui y a travaillé.

En avril dernier, la justice française a condamné la société gérant le domaine de Brad Pitt et Angelina Jolie dans le sud de la France à verser plus d'un demi-million d'euros à Odile Soudant, une artiste française qui y a travaillé. Cette information, restée jusque là confidentielle, a été révélée jeudi par le quotidien Libération et confirmée de source judiciaire.

60.000 euros pour réparer l'atteinte à l'image et la réputation de l'artiste

Une chambre civile de la cour d'appel de Paris a rendu le 19 avril dernier un arrêt donnant raison à Odile Soudant, artiste spécialisée dans les installations lumineuses, dans un litige l'opposant à la société "Château Miraval", vaste propriété du Var acquise en 2008 par le couple de stars, aujourd'hui en instance de divorce. Une procédure engagée à l’été 2014, lorsque la plasticienne a été brusquement écartée du chantier après trois ans et demi de travaux, sans avoir la possibilité d’achever ses œuvres, explique Libération.

La justice française a condamné cette société à verser près de 450.000 euros à l'administrateur judiciaire de Lumières Studio, entreprise créée par Odile Soudant, et aujourd'hui à l'agonie. La société Château Miraval a par ailleurs pour obligation de payer un peu plus de 8.000 euros à la plasticienne elle-même pour solder ses honoraires, ainsi que 60.000 euros pour réparer l'atteinte à son image et à sa réputation. En comptant encore 50.000 euros au titre des frais de justice, la facture totale dépasse 500.000 euros.

Une mise en demeure adressée à la maison Guerlain

Dans Libération, Odile Soudant assène: "Brad Pitt a coulé ma boîte et s'est approprié mon travail". Selon le quotidien, le contentieux pourrait se poursuivre sur le terrain des droits d'auteur. La plasticienne reproche à l'acteur de revendiquer la paternité des éclairages qu'elle a conçus pour la bastide du XVIIe siècle et ses dépendances.

Odile Soudant a également, selon Libération, adressé une mise en demeure à la maison Guerlain. Une publicité pour l'un de ses parfums met en scène Angelina Jolie au domaine de Miraval, avec en arrière-plan un escalier que l'artiste française affirme avoir mis en lumière.